Ucraina se pregătește să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană în acest an. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Volodimir Zelenski după întâlnirea istorică de la Kiev a miniștrilor de externe din UE.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că i s-a transmis că „este foarte posibil ca negocierile de aderare la UE a Ucrainei să înceapă anul acesta”. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean după întâlnirea surpriză a miniștrilor de externe ai UE din capitala Ucrainei, la Kiev.

„Este doar o chestiune de timp până când Ucraina va adera la blocul comunitar”, a transmis Zelenski.

„Principalul nostru obiectiv de integrare în UE este să obţinem o decizie în acest an pentru a începe negocierile de aderare. Şi astăzi am auzit încă o dată, în cadrul reuniunilor şi negocierilor, că acest lucru este absolut posibil”, a declarat Zelenski, în discursul său zilnic, citat de The Guardian.

Miniștrii de externe din cele 27 de state membre ale UE s-au reunit luni, într-o premieră istorică, în capitala ucraineană, Kiev, pentru discuții privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Este prima reuniune a diplomaților din UE în afara granițelor comunității europene. Reuniunea a fost anunțată luni dimineață, de la Kiev, de șeful diplomației UE, Josep Borrell, și șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba.

Ucraina a primit în mod oficial statutul de candidat la UE în anul 2022, la patru luni de la declanșarea războiului de către Putin. Pe 23 iunie 2022, Ucraina și Republica Moldova au primit statutul de țări candidate la aderarea la UE. Decizia „istorică” a fost luată în unanimitate de liderii UE.

„Acesta este un moment unic şi istoric în relaţiile dintre Ucraina şi UE. Viitorul Ucrainei se află în UE”, a salutat Zelenski într-o postare pe Twitter pe 23 iunie 2022.

„Zi istorică pentru Moldova: Consiliul European ne-a oferit statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pornim pe drumul spre UE, care va aduce moldovenilor mai multă bunăstare, mai multe oportunități și mai multă ordine în țara lor”, a scris și președinta R. Moldova, Maia Sandu.

Zelenski a precizat că discuţiile de luni, 2 octombrie, de la Kiev, au vizat și încercarea Rusiei de a eluda sancţiunile internaţionale, securitatea la Marea Neagră şi funcţionarea porturilor ucrainene, precum şi consolidarea apărării aeriene ucrainene, scrie The Guardian.