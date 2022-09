Iubitorii de rock vor avea parte de trei seri extraordinare în weekendul 16-18 septembrie la Plaja Dunărea. Vor urca pe scenă trupe îndrăgite: Alternosfera, The Mono Jacks, Vița de Vie, Trooper, Robin and the Backstabbers, Omul cu Șobolani, Bogdan Simion și Lăutarii de Mătase, Domino, Implant pentru Refuz, Mihail, The Schnitzels, Dimitri’s Bats, Pinholes, Dl. Goe, Hvnds, Melting Dice.

Concertele vor începe zilnic de la ora 18:30, iar accesul publicului se va face începând cu ora 17:30.

Până pe 16 septembrie, abonamentele costă 230 de lei, iar biletele de zi 99 de lei. Elevii cu medii generale de 10.00 (clasele V-XII) încheiate în anul şcolar anterior vor avea acces gratuit, în baza invitaţiilor pe care le pot ridica de la secretariatele unităţilor de învăţământ. Elevii şi studenţii îşi pot cumpăra abonamente cu reducere, valabile exclusiv cu un act doveditor la intrarea în festival la preţul de 190 de lei.

Sursa: Realitatea de Galati