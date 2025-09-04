Președintele american Donald Trump este „foarte nemulțumit” de faptul că state din Uniunea Europeană, precum Slovacia și Ungaria, continuă să cumpere petrol rusesc. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o convorbire telefonică purtată de liderii europeni reuniți la Paris cu șeful Casei Albe.

„Este foarte nemulțumit că petrolul rusesc este cumpărat de Europa”, a spus Zelenski în cadrul unei conferințe comune cu Emmanuel Macron, la Palatul Élysée, potrivit Le Figaro.

Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru Reuters că Trump le-a transmis liderilor europeni să înceteze achiziționarea de petrol rusesc, întrucât aceste fonduri finanțează războiul dus de Moscova împotriva Ucrainei. Doar în ultimul an, Rusia ar fi încasat 1,1 miliarde de euro din exporturile către UE.

Trump a participat la discuția organizată în cadrul „Coaliției de Voință”, la invitația lui Emmanuel Macron. El a subliniat că Europa și SUA trebuie să impună sancțiuni suplimentare Rusiei, în special în sectorul petrolului și gazelor, și a cerut ca presiunea economică să fie exercitată și asupra Chinei, pentru sprijinul acordat Moscovei.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a confirmat că în timpul apelului s-a discutat despre un plan comun transatlantic pentru a opri „mașinăria de război” a Rusiei prin mijloace economice.

Comisia Europeană a propus deja eliminarea treptată a importurilor de petrol și gaze rusești până la 1 ianuarie 2028, în încercarea de a rupe dependența energetică de Moscova după invazia din 2022.

Trump, care și-a început mandatul anul trecut cu promisiunea de a opri rapid conflictul, ar fi fost frustrat de imposibilitatea de a încheia războiul, dar insistă acum că SUA și Europa trebuie să acționeze coordonat pentru a întări regimul sancțiunilor.

Sursa: Newsinn