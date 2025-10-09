Președintele SUA, Donald Trump, a făcut un anunț de mare anvergură miercuri noaptea, într-un mesaj pe Truth Social, susținând că Israelul și Hamas au semnat „prima fază” a unui plan de pace pentru Fâșia Gaza, relatează CNN. Conform declarației sale, în această etapă urmează eliberarea tuturor ostaticilor și retragerea trupelor israeliene pe o linie convenită.

Trump a subliniat că scopul este „o pace puternică, durabilă și veșnică”, solicitând ca toate părțile să fie tratate cu echitate. De asemenea, el a mulțumit rolului mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia în realizarea acestui „eveniment istoric și fără precedent”.

Anunțul survine după negocieri intense și vine într-un moment critic al conflictului, după ce luptele din Gaza au produs pierderi masive de vieți omenești și distrugeri pe scară largă. Observatorii notează că, deși acordul marchează un pas semnificativ, numeroase obstacole rămân, în special în privința implementării efective, securității pe termen lung și statutului politic al Gaza.

Momentul este privit cu optimism precaut, într-o regiune unde pacea a părut deseori imposibilă — dar pentru familiile ostaticilor și cetățenii afectați de război, speranța unei schimbări reale capătă un contur mai concret.