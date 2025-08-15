O nouă versiune a anticorpului imunostimulator agonist CD40, denumită 2141-V11 și dezvoltată de cercetători de la Universitatea Rockefeller, a reușit să reducă tumorile metastatice la șase dintre cei 12 pacienți dintr-un studiu clinic de fază 1. În două cazuri, tumorile au dispărut complet.

Publicat în Cancer Cell, studiul a analizat eficiența unui format îmbunătățit de anticorpi agoniști ai CD40. Deși promițători în testele pe animale, aceștia au avut rezultate limitate și efecte adverse serioase la oameni. Într-un experiment realizat în 2018 pe șoareci modificați genetic, echipa condusă de Jeffrey V. Ravetch a demonstrat o eficacitate de zece ori mai mare în stimularea răspunsului imun antitumoral.

Cercetătorii au schimbat și modul de administrare. Dacă inițial medicamentul era injectat intravenos, acum a fost folosită administrarea intratumorală, direct în tumoră, ceea ce a redus semnificativ toxicitatea. Această metodă a permis țintirea precisă a celulelor canceroase și evitarea captării de către alte celule sănătoase.

Testele pe oameni au inclus 12 pacienți cu tipuri diferite de cancer metastatic – melanom, carcinom renal și cancer mamar. Cei doi pacienți cu remisie completă aveau melanom și cancer mamar, ambele forme fiind cunoscute pentru agresivitate și risc mare de recidivă.

Unul dintre cazuri a fost al unei paciente cu melanom, având zeci de tumori la picior și laba piciorului. Medicamentul a fost injectat doar într-o tumoră de pe coapsă, însă toate formațiunile au dispărut. Situație similară a fost raportată la o pacientă cu cancer mamar metastatic, care avea tumori la piele, ficat și plămâni, dar a primit tratamentul doar într-o leziune cutanată.

Pe baza acestor rezultate, au fost lansate studii clinice suplimentare, derulate în colaborare cu Memorial Sloan Kettering și Universitatea Duke. Acestea testează eficiența 2141-V11 în cancere precum cel de vezică, prostată și glioblastom, incluzând aproape 200 de pacienți în fazele 1 și 2.

