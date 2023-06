Sfinții Petru și Pavel sunt sărbătoriți în fiecare an pe data de 29 iunie. Este una dintre cele mai importante sărbători creștine, iar în această zi sunt respectate de către credincioși o serie de tradiții și obiceiuri. Credincioșii merg la biserică cu diverse bucate pentru a fi sfințite de preot, iar mai apoi sunt date de pomană celor nevoiași.

Cu ocazia sărbătorii Apostolilor Sfinților Petru și Pavel, enoriașii merg la biserică la slujba specifică care se ține în fiecare an cu diferite bucate. Praznicul este cunoscut în popor și sub denumirea de Moșii de Sânpetru. Tradiția spune că „Moșii” sunt nouă bătrâni, care au făcut doar lucruri bune și minuni peste tot unde am umblat.

Această sărbătoare marchează mijlocul verii agrare și timpul secerișului. Ca la orice mare sărbătoarea creștină, oamenii obișnuiesc să împartă de pomană celor nevoiași pentru sufletele celor trecuți în neființă din familia.

Tradiția spune că, în această zi, femeile trebuie să împartă mâncare gătită și vase cu apă, pentru ca cei decedați să aibă cea bea pe lumea cealaltă. De cele mai multe ori, în funcție de zona țării, vasele sunt pline cu flori sau cireșe.

De asemenea, o tradiție veche respectată mai ales la sate pune că în această zi este bine să împărțim mere dulci și miere prietenilor și vecinilor pentru a le ura spor la muncă și sănătate

La slujbă, credincioșii duc la preot pentru a sfinți diferite bucate, precum mere dulci, mere acrișoare, colivă, colaci, faguri de miere și multe alte bunătăți. Bucatele se împart celor săraci sau celor care au nevoie de ele.

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Petru și Pavel

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți de Biserică și de credincioși în fiecare an pe data de 29 iunie. Ca și majoritatea sărbătorilor creștine, și aceasta vine însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri, respectate cu strictețe în prezent.

Sfântul Petru mai este cunoscut în popor ca fiind patronul agriculturii. Potrivit tradițiilor, gospodarii care vor să se bucure de roade din belșug trebuie să calce usturoiul și ceapa în ziua lui.

În această zi, oamenii trebuie să poarte usturoi și pelin în buzunare, pentru a fi feriți de rele. Se spune că, dacă tună și fulgeră în Ziua Sfinților Apostoli, nucile și alunele vor avea viermi, iar începând cu ziua de 29 iunie, cucul și privighetorile nu mai cântă.

Potrivit unei superstiții, Sfântul Petru plesnește din bici, sar scântei care, odată căzuți pe pământ, se transformă în licurici. O altă superstiție spune că, atunci când oamenii se îndepărtează de credință, Sânpetru cheamă balaurii și începe să pornească grindina asupra acestora.

Rugăciunea pe care este bine să o rostești de Sfinții Petru și Pavel pentru sănătate și bunăstare