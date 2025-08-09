Este scandal la vârful PNL după ce premierul Ilie Bolojan a decis să numească consilieri de stat din rândul partidului lui Dacian Cioloș. Voci liberale acuză că partidul este confiscat de oameni aduși din afara formațiunii și cer chiar demisia premierului Ilie Bolojan, șeful PNL.

Liberalii sunt nemulțumiți de decizia lui Ilie Bolojan de a-i numi în funcția de secretar de stat pe Oana Cambrea și Răzvan Lupu, foști membri ai partidului lui Dacian Cioloș în legislatura 2020-2024 și deputați pe listele USR PLUS.

Cei doi sunt avocați, însă surse din interiorul PNL spun că au o experiență modestă în domeniu și că s-au făcut remarcați prin faptul că au fost inițiatorii legii care propune dezincriminarea consumului de canabis în cantități mici.

Revolta liberalilor este atât de mare încât se cere chiar demisa premierului Ilie Bolojan de la șefia partidului.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, mai mulți membri PNL susțin că în aceste momente patridul este confiscat de oameni care sunt în afara formațiunii politice.