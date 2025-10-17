Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat fără joc în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce japoneza Naomi Osaka, principala favorită, a fost nevoită să declare forfait înaintea meciului programat, vineri, în sferturile de finală.

”Anunţăm cu regret că Naomi Osaka nu s-a recuperat după o accidentare la piciorul stâng suferită în turul al doilea şi că s-a retras din sferturile de finală prevăzute azi”, au anunţat organizatorii pe platforma X.

Fostul lider mondial a încheiat în lacrimi meciul câştigat în optimile de finală contra olandezei Suzan Lamens (57 WTA), deţinătoarea trofeului, miercuri, la Osaka.

Ar fi fost prima confruntare dintre Jaqueline Cristian (27 ani, 47 WTA) şi Naomi Osaka (27 ani, 16 WTA).

Cristian şi-a asigurat un cec de 11.970 de dolari şi 98 de puncte WTA, urmând să joace în penultimul act contra învingătoarei dintre cehoaica Tereza Valentova şi sârboaica Olga Danilovic, a şasea favorită.

Tot vineri, Sorana Cîrstea o întâlneşte în sferturi pe elveţianca Viktorija Golubic.

AGERPRES