Statele Unite ale Americii și China au prelungit armistițiul comercial până la 10 noiembrie, cu doar câteva ore înainte ca o creștere a tarifelor să intre în vigoare.

Într-o declarație comună, cele mai mari două economii ale lumii au anunțat că tarifele de ordinul sutelor de procente impuse reciproc, anunțate la începutul acestui an, vor fi suspendate pentru încă 90 de zile.

Negocierile de luna trecută s-au încheiat cu ambele părți numind discuțiile drept „constructive”, amintește BBC.

Negociatorul-șef al Chinei a declarat la acea vreme că cele două țări vor depune eforturi pentru a păstra armistițiul, în timp ce oficialii americani au spus că așteaptă aprobarea finală de la președintele SUA, Donald Trump.

Luni, Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru a prelungi armistițiul tarifar, ceea ce înseamnă că Washingtonul va amâna impunerea unor tarife de 145% pe bunurile chinezești, iar Beijingul va continua suspendarea tarifelor de 125% pentru livrările din SUA.

Conform acordului, SUA își vor menține tarifele la 30% pentru importurile din China, iar China va păstra un tarif de 10% pentru bunurile americane.

Casa Albă a declarat că prelungirea armistițiului va oferi mai mult timp pentru negocieri privind „remedierea dezechilibrelor comerciale” și „practicile comerciale incorecte”. A fost menționat un deficit comercial de aproape 300 miliarde de dolari cu China în 2024 – cel mai mare înregistrat în relația cu un partener comercial.

Negocierile vor viza, de asemenea, creșterea accesului exportatorilor americani pe piața chineză și abordarea problemelor legate de securitatea națională și economie, se mai arată în comunicat.

Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington a spus: „Cooperarea de tip câștig-câștig între China și Statele Unite este calea corectă; suprimarea și restricțiile nu vor duce nicăieri.” În declarație, China a cerut SUA să ridice „restricțiile comerciale nerezonabile”, să colaboreze pentru a sprijini companiile de ambele părți și să mențină stabilitatea producției globale de semiconductori.

O revenire la tarifele mai ridicate ar putea să provoace noi turbulențe comerciale și incertitudine, pe fondul îngrijorărilor privind efectul asupra prețurilor și economiei.

Tensiunile comerciale dintre SUA și China au atins cote maxime în aprilie, după ce Donald Trump a anunțat noi tarife extinse pentru bunuri din întreaga lume, China fiind printre cele mai afectate. Beijingul a răspuns cu propriile tarife, declanșând o confruntare în care nivelurile au ajuns la trei cifre și schimburile comerciale bilaterale aproape s-au blocat.

În mai, cele două părți au convenit să renunțe la unele dintre aceste măsuri, ceea ce a lăsat bunurile chinezești intrate în SUA cu un tarif suplimentar de 30% față de începutul anului, iar bunurile americane în China cu un tarif nou de 10%.

Discuțiile continuă pe teme precum accesul la pământuri rare din China, achizițiile de petrol rusesc și restricțiile SUA privind vânzarea de tehnologie avansată, inclusiv cipuri, către China. Donald Trump a relaxat recent unele dintre aceste restricții la export, permițând companiilor precum AMD și Nvidia să reia vânzările anumitor cipuri către firme din China, în schimbul cedării a 15% din venituri către guvernul SUA.

SUA presează, de asemenea, pentru separarea aplicației TikTok de compania-mamă chineză ByteDance, măsură respinsă de Beijing.

Luni, înainte de anunțul oficial, Donald Trump a declarat reporterilor că negocierile decurg „frumos”. Cu o zi înainte, el ceruse Beijingului să crească achizițiile de soia din SUA.

Chiar și cu armistițiul în vigoare, fluxurile comerciale dintre cele două țări au scăzut în acest an: datele oficiale americane arată că importurile din China în iunie au fost reduse aproape la jumătate față de iunie 2024. În primele șase luni ale anului, SUA au importat bunuri în valoare de 165 miliarde de dolari din China, în scădere cu aproximativ 15% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar exporturile americane către China au scăzut cu aproximativ 20% în ritm anual.