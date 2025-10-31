Un studiu publicat în revista Obstetrics and Gynecology a arătat că bebelușii născuți din mame infectate cu SARS-CoV-2 în timpul sarcinii pot avea un risc mai mare de autism și alte întârzieri de dezvoltare. Analiza a vizat peste 18.000 de cazuri din Massachusetts, între începutul pandemiei și 2021, fiind una dintre cele mai ample cercetări realizate până acum.

Specialiștii au observat diferențe neurologice precum întârzieri în vorbire și motricitate la copiii mamelor infectate în sarcină. Totuși, cercetătorii subliniază că studiul este observațional și nu demonstrează o legătură directă între COVID-19 și afecțiunile identificate, ci doar o posibilă asociere.

Medicul Andrea G. Edlow, de la Harvard Medical School, a explicat că riscul absolut rămâne foarte scăzut și că femeile însărcinate nu trebuie să creadă că infecția cu COVID-19 duce automat la autism la copil. Ea a subliniat totodată importanța vaccinării în timpul sarcinii, pentru protejarea atât a mamei, cât și a fătului.

Cercetarea vine într-un context în care tot mai puține femei însărcinate se vaccinează. Experții în sănătate publică avertizează că vaccinarea rămâne esențială pentru reducerea complicațiilor, în ciuda controverselor politice și a scăderii încrederii în imunizare.

În perioada analizată, 861 de femei testate pozitiv la coronavirus au născut copii monitorizați până la vârsta de trei ani, iar 140 dintre aceștia au primit un diagnostic neurologic. Cercetătorii spun că sunt necesare studii mai ample pentru a vedea dacă vaccinarea modifică riscurile.

Oamenii de știință atrag atenția că unele virusuri, precum rubeola, varicela-zoster sau Zika, pot provoca leziuni fetale directe. În cazul virusurilor respiratorii, precum SARS-CoV-2, efectele ar putea fi cauzate mai degrabă de răspunsul imun al mamei decât de infecția în sine. Inflamația poate influența modul în care neuronii se dezvoltă și se conectează în creierul copilului.

Studiul nu a luat în calcul alți factori materni, cum ar fi obezitatea, hipertensiunea sau diabetul gestațional, care pot influența rezultatele. Totuși, experții spun că aceste descoperiri oferă argumente suplimentare pentru vaccinarea împotriva COVID-19 în timpul sarcinii.

Sursa: Realitatea Medicala