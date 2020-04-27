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Situația din județul Galați

Situația din județul Galați

Situația din județul Galați

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 27 apr. 2020, 13:56

Numărul raportat de GCS diferă din nou de cel al Prefecturii

Până la acest moment, Grupul de Comunicare Strategică a raportat 354 de cazuri în Galați.

Din datele oferite de Instituția Prefecturii, sunt raportați 364 de pacienți confirmați. 329 de persoane sunt în autoizolare și 654 de persoane sunt în carantină instituționalizată, numărul celor autoizolați scăzând cu mai mult de 100 de persoane în weekend, însă crescând considerabil cel al persoanelor din carantină - 142.

Au decedat, 42 de persoane în județul Galati, mai bine de trei sferturi dintre acestea fiind din centrele de bătrâni. Până acum, au fost efectuate 2406 teste.

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