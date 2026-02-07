Realitatea de Galati - Știri de Ultimă Oră
Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un important proiect de infrastructură la Ministerul Transporturilor - VIDEO
Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus joi, la Ministerul Transporturilor, un proiect de infrastructură de mare importanță pentru regiunea pe care o reprezintă. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Alexandra Păcuraru a oferit detalii despre inițiativa sa.
