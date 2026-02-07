Realitatea de Galati - Știri de Ultimă Oră

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un important proiect de infrastructură la Ministerul Transporturilor - VIDEO

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus joi, la Ministerul Transporturilor, un proiect de infrastructură de mare importanță pentru regiunea pe care o reprezintă. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Alexandra Păcuraru a oferit detalii despre inițiativa sa.

Orașele care interzic păcănelele vor rămâne și fără agențiile Loto. Un primar atacă legea „prost gândită"

Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem"
Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”

Ședință cu scântei în coaliție. Liderii se contrează pe bugetul pe 2026
Ședință cu scântei în coaliție. Liderii se contrează pe bugetul pe 2026

Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră"
Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”

Ana Maria Bărbosu, gimnasta anului 2025
Ana Maria Bărbosu, gimnasta anului 2025

Proiectul privind reducerea efectivelor de urși bruni, adoptat de Senat
Proiectul privind reducerea efectivelor de urși bruni, adoptat de Senat

Preţurile petrolului şi gazelor continuă să crească
Preţurile petrolului şi gazelor continuă să crească

Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază expiră luna aceasta
Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază expiră luna aceasta

U Cluj este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României, după 2-1 cu FC Hermannstadt

U Cluj este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României, după 2-1 cu FC Hermannstadt

Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

47 de ani de la „Marele Cutremur” - 55 de secunde de coșmar. Anatomia dezastrului din 1977

47 de ani de la „Marele Cutremur” - 55 de secunde de coșmar. Anatomia dezastrului din 1977

Tensiuni în Golful Persic: Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz

Tensiuni în Golful Persic: Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz

Washingtonul ridică nivelul de alertă pentru Cipru și alte state din regiune și permite retragerea personalului american neesențial

Washingtonul ridică nivelul de alertă pentru Cipru și alte state din regiune și permite retragerea personalului american neesențial

A cincea zi de război în Orientul Mijlociu. Alertă de securitate crescută și evacuări masive în Cipru

A cincea zi de război în Orientul Mijlociu. Alertă de securitate crescută și evacuări masive în Cipru

Volodimir Zelenski stabilește când ar putea avea loc alegerile: Ce spune despre un nou mandat

Volodimir Zelenski stabilește când ar putea avea loc alegerile: Ce spune despre un nou mandat

Fără permis din 2019, a provocat un accident cumplit: o victimă amputată

Fără permis din 2019, a provocat un accident cumplit: o victimă amputată

Rusia a atacat Ucraina cu 149 de drone
Rusia a atacat Ucraina cu 149 de drone

Zeci de curse aeriene au fost anulate miercuri ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. Anunțul Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB)
Zeci de curse aeriene au fost anulate miercuri ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. Anunțul Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB)

Donald Trump: Iran ar fi atacat primul dacă SUA nu ar fi intervenit în războiul din Orientul Mijlociu
Donald Trump: Iran ar fi atacat primul dacă SUA nu ar fi intervenit în războiul din Orientul Mijlociu

Actualitate

Iranul amenință Europa cu represalii: ce riscuri apar pentru Uniunea Europeană în contextul războiului

Actualitate

România caută protecție strategică sub scutul Franței. Câte focoase nucleare controlează Emmanuel Macron

Actualitate

Viteză extremă pe autostradă: ce sancțiune a primit un șofer prins cu 204 km/h, deși avea permisul suspendat

Actualitate

Mită pentru permis: cât a oferit un șofer prins băut la volan ca să scape de sancțiune

Actualitate

Ministerul Afacerilor Externe al României: peste 3.000 de români cer repatrierea. Aproximativ 16.000 sunt monitorizați în zonă

Actualitate

Donald Trump respinge negocierile cu Iran: „Este prea târziu”. Bombardamentele continuă

Actualitate

Anunț șoc al armatei SUA: marina din Iran nu mai are nicio navă în Golful Oman

Economie

Patru ministere și nouă orașe au adunat aproape 50 de milioane de lei restanțe la ANAF. Lista neagră a datornicilor

Actualitate

Războiul lui Donald Trump cu Iran: victorie rapidă sau dezastru geopolitic

Economie

Alertă pentru clienți: Hidroelectrica reduce termenul de plată la facturi

Economie

Preţurile de referinţă la gaze în Europa au trecut de 54 de euro

Economie

Ministrul Energiei, în exclusivitate la Realitatea Plus: Dacă situația o cere, luăm în calcul inclusiv reducerea accizei la carburanți

