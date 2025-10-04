Fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins sâmbătă, 4 octombrie 2025, de poliția din Salonic, în apropierea aeroportului orașului. În vârstă de 73 de ani, acesta era urmărit internațional după ce, în 2022, Tribunalul București a emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei de 10 ani și 8 luni de închisoare, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

Reținerea a fost posibilă în urma cooperării polițienești internaționale dintre autoritățile din România și Grecia. Potrivit Poliției Capitalei, acțiunea a fost coordonată de un procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, cu sprijinul Biroului Sirene România și al polițiștilor eleni.

Oprescu a mai fost arestat în Grecia în mai 2022, însă atunci autoritățile locale au refuzat extrădarea sa. De această dată, fostul edil a fost reținut după ce ar fi intenționat să fugă din Grecia. Martorii spun că, pe aeroportul din Salonic, acesta a fost condus sub escortă până la mașina personală, înmatriculată în București, verificată inclusiv cu un câine specializat. Ulterior, a fost preluat de forțele de ordine și transportat sub pază.

În prezent, autoritățile elene derulează procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcție de decizia instanței din Grecia, Sorin Oprescu să fie extrădat în România pentru executarea pedepsei.

Sursa: Realitatea din Justitie