Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, că în coaliția de guvernare s-a căzut de acord asupra menținerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente de bază, ceea ce va permite ca românii cu venituri modeste să nu fie sărăciți și mai rău de o nouă majorare, în condițiile în are chetuielile cresc oricum odată cu venirea sezonului rece.

Anunțul liderului PSD vine la finalul unei ședinșe prelungite și după mai ulte sătămâni în crae partidele din Coalieței s-au contrat în privința acestei măsuri.

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici! Coaliția a decis astăzi menținerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente. Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare. Urmează ca transpunerea deciziei coaliției să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie – la care expira măsura – să fie prelungit”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

Grindeanu a reamintit că PSD a susținut cu toată tăria această măsură, argumentând că prin plafonarea adaosului s-au menținut prețuri mai mici la alimente și s-a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. Suspendarea plafonării a stârnit un uriaș scandal în Coaliție. Bolojan a susținut proeictul, PSD și UDMR s-au opus În paralel cu disputele politice din Coaliție, experții au atras atenția că scenariul eliminării plafonării adaosului comercial ar duce la scumpiri semnificative. Măsura, aplicată până acum pentru 17 categorii de produse, a ținut în frâu prețurile la raft, dar urmează să fie retrasă. În prezent, un litru de ulei cu adaos plafonat costă între 7 și 10 lei, însă prețul ar putea crește rapid.

Sursa: Realitatea Din PSD