Într-o perioadă în care scenele politice din România sunt tot mai dinamice, Realitatea Plus a luat decizia de a comanda un sondaj de opinie pentru alegerile prezidențiale din acest an. Am dorit să oferim publicului nostru informații corecte și obiective, bazate pe cercetări sociologice de înaltă calitate, realizate de cele mai respectate și de încredere case de sondare din România – Avangarde și INSOMAR.

Motivul acestei inițiative este simplu: în ultima vreme, am observat discrepanțe semnificative între sondajele publicate de diverse surse, diferențe care par să fie influențate de partidul care le-a comandat. În acest context, am decis că este necesar un sondaj imparțial, comandat de un post de televiziune cu renume și fără agende politice ascunse, pentru a oferi publicului o imagine clară și obiectivă asupra preferințelor electoratului.

Sondajul va fi realizat de Avangarde INSOMAR. În aceste momente se culeg datele. Avangarde este una dintre cele mai respectate case de sondare din România, cunoscută pentru acuratețea sa. De-a lungul ultimilor ani, Avangarde a fost responsabilă pentru toate exit-poll-urile de la principalele runde electorale din România, iar rezultatele lor s-au dovedit a fi extrem de precise. Această casă de sondare a dovedit în repetate rânduri că este capabilă să culeagă și să analizeze datele cu o atenție deosebită, folosind metode riguroase și o analiză de „bisturiu” sociologic.

Coordonarea acestui sondaj a fost realizată de profesorul Marius Pieleanu, unul dintre cei mai respectați sociologi din România. Marius Pieleanu este recunoscut nu doar pentru expertiza sa în domeniul sociologiei, dar și pentru capacitatea sa de a transforma datele brute în analize profunde, care surprind cu exactitate tendințele și atitudinile electoratului. Cu o carieră impresionantă în cercetarea sociologică, profesorul Pieleanu este fără îndoială una dintre cele mai respectate voci în acest domeniu, iar implicarea sa în acest sondaj asigură calitatea și credibilitatea datelor.

Realitatea Plus rămâne fidelă angajamentului de a furniza informații de încredere și transparente, iar acest sondaj este doar un exemplu al eforturilor noastre de a menține standarde înalte în jurnalism.

Așteptăm cu interes rezultatele și suntem convinși că publicul va aprecia această inițiativă menită să aducă mai multă claritate în peisajul politic actual.