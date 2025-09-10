Un incident grav a avut loc la un liceu din municipiul Galați chiar în a doua zi de școală. Un profesor de 49 de ani a ajuns la spital după ce a fost agresat de un elev, căruia i-a atras atenția că fumează în curtea unității de învățământ. Totul s-a întâmplat marți, în pauza dintre ore.

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Galați au fost sesizați chiar de cadrul didactic, care a reclamat că a fost lovit de elevul în vârstă de 18 ani. Ancheta a fost deschisă imediat, iar primele verificări au confirmat cele reclamate.

Potrivit polițiștilor, profesorul observase un grup de elevi care fumau și le-a atras atenția că acest lucru este interzis în incinta școlii. În acel moment, unul dintre tineri ar fi aprins o țigară și ar fi suflat fumul direct în fața cadrului didactic.

Conflictul a degenerat rapid, iar între cei doi a izbucnit o altercație fizică. În timpul agresiunii, căștile purtate de elev au fost distruse. Profesorul a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportat la spital.

Reprezentanții IPJ Galați au transmis că în cauză a fost deschis dosar penal. Elevul de 18 ani este cercetat pentru „lovirea sau alte violențe” și „distrugere”. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Sursa: Newsinn