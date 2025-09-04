Sindicaliştii din administraţia publică ies în stradă. Aceștia vor organiza un marș de protest în Capitală, în 15 septembrie, urmat de o pichetare a sediului Guvernului. Oamenii susțin că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate.

”Federaţiile sindicale semnatare anunţă declanşarea unor acţiuni comune de protest împotriva politicilor sociale şi economice promovate de Guvernul României în sectorul de activitate «Administraţie publică» şi atrag atenţia că măsurile promovate «pe persoană fizică», mai exact «.REFORMA MEA», creează premisele unui blocaj generalizat în sectorul de activitate, datorită lipsei totale a unui dialog social real şi responsabil”, au transmis, joi, sindicaliştii într-un comunicat.

Ei ameninţă chiar cu declanşarea grevei generale.

”În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate. Programul de acţiuni comune, sincronizate, începe în data de 15 septembrie 2025 printr-un marş şi pichetare, în Bucureşti, pe traseul Ministerul Dezvoltării – Piaţa Victoriei – sediul Guvernului României, între orele 11:00–15:00, cu participarea a mii de salariaţi din administraţia publică centrală şi locală”, a mai precizat sursa citată.

Sindicaliştii solicită consultarea reală a organizaţiilor sindicale înainte de adoptarea pachetul 2 de măsuri – care, în prezent, ”conţine reglementări arbitrare, nefundamentate şi cu efecte grave asupra administraţiei publice, funcţiei publice şi funcţionării instituţiilor”.

Ei doresc respectarea drepturilor fundamentale: la muncă, la stabilitate şi carieră în funcţia publică, la condiţii de muncă decente, la negociere colectivă şi autonomie locală, eliminarea mandatelor temporare şi a testărilor periodice impuse funcţionarilor publici, măsuri care ar conduce la politizarea administraţiei şi la destabilizarea resursei umane, respectarea stabilităţii şi predictibilităţii funcţiei publice, prin respingerea modificărilor la Codul administrativ ce încalcă dreptul constituţional la muncă, în special cea privind crearea forţată a jumătăţii de funcţionar public pe posturi ocupate.

Alte revendicări sunt realizarea de analize reale de impact social şi financiar înaintea oricărei reduceri de personal, incluzând efectele asupra contribuţiilor sociale, veniturilor bugetare, şomajului şi costurilor suplimentare generate de externalizarea serviciilor publice şi renunţarea la intenţia de a stabili «meniul pentru săraci» – o grilă de salarizare discriminatorie pentru personalul din unităţile administrativ – teritoriale cu venituri reduse din impozite şi taxe locale, cu încălcarea principiului «la muncă egală – salarizare similară» prevăzut în Carta Socială Europeană, precum şi a principiului creării procedurilor de egalizare financiară, prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei Locale.

Sursa: Newsinn