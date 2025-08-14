Ședință crucială, miercuri, la Guvern. Ilie Bolojan se întâlnește cu reprezentanții instituțiilor din subordinea Executivului pentru a discuta despre pachetul 2 de măsuri fiscale, dar și despre reorgaizarea instituțiilor publice.

UPDATE – Ilie Bolojan: ”Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administraţia locală, cât şi în cea centrală.”

”Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii celor 36 de instituţii subordonate Guvernului, pe tema măsurilor de reorganizare, reducere a cheltuielilor de personal şi îmbunătăţire a activităţii acestora”, a anunțat Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, premierul a subliniat că Guvernul va aplica trei direcţii principale pentru optimizarea bugetului României: reducerea cheltuielilor de funcţionare, inclusiv a cheltuielilor de personal, creşterea eficienţei colectării veniturilor bugetare şi prioritizarea investiţiilor.

”Reducerea cheltuielilor de funcţionare înseamnă ca fiecare instituţie să-şi stabilească personalul necesar şi indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetăţenilor. Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administraţia locală, cât şi în cea centrală”, a spus șeful Executivului, citat în comunicat.

UPDATE – Premierul Ilie Bolojan le-a cerut reprezentanților celor 36 de instituții din subordinea Guvernului cu care s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Victoria, ca săptămâna viitoare să pregătească listele de concedieri. Șeful Executivului a cerut să fie reduse cheltuielile cu personalul în proporție de 20%.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

La ședința programată pentru ora 11:00, la Palatul Victoria, urmează să fie prezenți reprezentanții instituțiilor aflate în finanțarea/coordonarea/subordinea sau sub autoritatea Guvernului, respectiv a SGG și a premierului și vor fi abordate ”măsuri privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice și reducerea cheltuielilor de personal”.