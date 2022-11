Inginerii de mâine au dat mâna cu angajatorii de azi la POLIJobs 2022, cel mai mare târg de cariere în domeniul ingineriei. Studenții au putut să afle astfel cum va schimba inteligența artificială piața muncii și care sunt job-urile pe care le vom putea practica din orice colț de lume.

Piața muncii a trecut prin cea mai mare transformare din ultimele generații, iar schimbările au adus cu ele întrebări și incertitudine în rândul studenților. Tinerii din România amână de cele mai multe ori să aplice pentru un loc de muncă în domeniul studiat din cauza lipsei de experiență. Cei mai mulți dintre ei nu au suficientă încredere atunci când pleacă în căutarea unei oportunități de carieră. Evenimentul i-a convins pe viitorii ingineri că temerile lor sunt nejustificate, iar locul lor este și va fi pe piața muncii.

,,Suntem siguri că tehnologia va înlocui multe locuri de muncă, în special pe cele care pot fi automatizate. Dar totodată tehnologia deschide oportunități și creează locuri de muncă. Fie că vorbim de un telechirurg, de un detectiv de date sau de un inginer spațial, meseriile viitorului vor rezolva probleme cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Cel mai important lucru pe care noua generație trebuie să îl cunoască este că viitorul va fi în comuniune cu tehnologia. Pentru a îi atrage pe studenți, companiile au tot felul de oportunităti, fie le oferă șansa să lucreze de acasă, fie le oferă salarii atractive și bonusuri, cursuri de pregatire, stagii de practica în străinătate. În acest moment este o competiție între companii. Cele prezente la PoliJOBS au avut oportunitatea să îi cunoască pe studenții UPB, tineri entuziaști și implicați, tineri ce vor defini cuvântul «viitor»” a declarat Gabriel Petrea, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT la Universitatea POLITEHNICA din București.

Indiferent de schimbările aduse de timp, ingineria a fost și va rămâne profesia viitorului. Cererea uriașă de specialiști determină și firmele să participe la astfel de târguri precum PoliJobs. Companiile fac recrutări încă de pe băncile facultăților, iar profesiile tehnice rămân pe primul loc în topul solicitărilor din partea angajatorilor români și străini.

,,Indiferent de ce meserii de viitor se prefigurează, un lucru este cert, vor fi puternic axate pe tehnologie. Dacă privim inginerul de acum 20-30 de ani și îl comparăm cu cel din prezent putem observa nenumărate schimbări, așa cum și viitorul va fi definit de cuvântul «schimbare». Viitorul are nevoie de ingineri. Doar țara noastră are nevoie de peste 600.000 în următorii 10 ani, iar dacă vorbim de Uniunea Europeana deficitul se ridică la 2.000.000 de specialiști din domeniu. Acesta este și motivul pentru care UPB este singura universitate din România care a lansat acum 6 ani o agenție de plasare a forței de muncă – POLIJobs. Universitatea noastră are aproximativ 30.000 de studenți înscriși anual, iar rata de angajare după primul an de la absolvire este de peste 90%. Astfel, salariile de 4000 – 5000 lei oferite absolvenților, studenților noștri ofertați, sunt salarii uzuale. Este adevărat, se angajează foarte mulți dintre ei din primii ani de studiu, deși noi ne-am dori să rămână mai mult pe băncile facultății. ” a declarat Mihnea Costoiu, RECTOR la Universitatea POLITEHNICA din București.

Dovada celor de mai sus a fost prezența celor 70 de companii care și-au lansat ofertele de locuri de muncă în specializările tehnice. Timp de două zile, Cupola Rectoratului s-a transformat într-o punte între generații, într-un pod către viitor. Evenimentul a conectat companiile inovatoare cu unii dintre cei mai străluciți studenți și absolvenți.