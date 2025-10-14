Ședința Coaliției, de la Palatul Victoria, pe tăierile lui Ilie Bolojan s-a terminat. Ca de obicei, partidele de guvernământ nu au luat nicio decizie majoră. Asta deși situația este tensionată, în contextul în care chiar primarii PNL i-au cerut lui Ilie Bolojan să ia mai repede o decizie care să țină cont și de punctul lor de vedere sau chiar să plece acasă.

Reprezentanții partidelor de guvernământ care s-au dus la Palatul Victoria nu au decis nimic pe reforma în administrație și nici pe alegeri. Surse au declarat pentru Realitatea Plus că astăzi nici nu au discutat despre așa ceva. În schimb, au discutat despre Ordonanța 52, iar modificările să intre la discuțiile din ședința de Guvern de săptămâna aceasta.



Cei de la PSD au pregătit proiectele pentru relansare economică, pe care le-au și prezentat în Coaliție. Reprezentanții social democraților au declarat, din nou, că dacă aceste propuneri nu sunt acceptate de restul partidelor, ei nu vor fi de acord cu reforma din administrație.

UPDATE 16:48 – Sorin Grindeanu a părăsit ședința Coaliției.

UPDATE 16:30 – Potrivit unor surse politice, Ilie Bolojan ar fi fost de acord, în urma discuțiilor din coaliție, ca salariul minim să crească în 2026.

Premierul ar fi înțeles că la mijloc este vorba de o directivă europeană privind salariul minim european care trebuie transpusă în legislația românească, lucru care trebuia făcut încă de anul trecut, de pe vremea Guvernului Ciolacu.

Astfel, șansele ca salariul minim în România să crească la 4.325 de lei sunt foarte mari.

UPDATE – Ședința Coaliției a început la ora 14.00. Pe agenda discuțiilor se află subiecte extrem de delicate, cum ar fi tăierile posturilor din primării, dar și stabilirea datei pentru alegerile de la Capitală.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

O parte dintre liderii politici susțin că acest pachet ar putea fi adoptat în ședința de Guvern din această săptămână, asta dacă se va ajunge la un consens în ședința Coaliției de astăzi.

Este însă greu de crezut că până joi ar reuși liderii Coaliției să vină cu o formă finală a acestui proiect. Cel mai probabil săptămâna viitoare ar fi cel mai curând că am putea vedea acest pachet adoptat, dacă se va ajunge la o înțelegere.

Pe masă se află și acea reformă în administrație locală, care a dus la un blocaj în Coaliție și despre care se discută mai bine de două luni.

Pe această temă sunt tensiuni chiar mai mari pentru că vedem mesaje venite inclusiv din teritoriu și inclusiv din PNL pe tema acestei reforme. Spre exemplu, o parte dintre primarii liberali îl criticau pe Ilie Bolojan, o parte i-au cerut chiar să plece acasă, iar o parte îi cereau să ia mai repede o decizie, însă una care să țină cont și de părerea aleși locali.

Există, deci, în continuare tensiuni în Coaliție pe această temă. Social-democrații insistă pe ideea ca primarii să aleagă dacă să dea afară din angajați sau dacă să taie din cheltuieli. Spre exemplu, chiar și din cheltuielile cu salariul ar fi o variantă discutată. Nu s-a ajuns, timp de două luni, la un consens pe această temă, deși pozițiile au rămas aceleași.

Astăzi, la ora 14.00, liderii se reunesc din nou în speranța că de această dată unul dintre ei va reuși să dea înapoi, astfel încât să se ajungă la o înțelegere.