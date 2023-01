Astăzi, la sediul Consiliului Județean Brăila a fost semnat contractul de ”Elaborare Studiu de Fezabilitate si realizare documentatie tehnica pentru Autorizatia de Construire(P.A.C.) pentru obiectivul de investitii TransRegio Braila-Slobozia-Drajna-A2 si Chiciu- Draina”.

Câștigătorul licitației este Asocierea EAST WATER DRILLINGS SRI (lider de asociere) & PRIMACONS GROUP SRL (asociat) , iar beneficiar este Ministerul Transporturilor prin Compania National de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A pe baza Protocolului de colaborare încheiat in 09.02.2022 cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est si Sud-județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița. Valoarea contractului este de 20 306 194 lei cu TVA. Durata prestarii serviciilor este 210 zile de la data de ordinului de incepere a prestarii serviciilor. Lungimea estimata a drumului Transregio: 142 km ( conform Master Plan Transporturi).

”’Pentru mine este o satisfacţie deosebită că astăzi s-a semnat acest contract aici. Este cel mai mare ADI, cea mai mare asociere la nivel naţional, pe patru consilii judeţene. Iată că, spre deosebire de altele, şi nu am de ce să ascund acest lucru – în acest an am semnat 54 de protocoale de acest tip – este lucrarea cea mai mare, s-au şi mişcat foarte bine şi astăzi am ajuns în acest punct. Vă rog frumos să ne luaţi banii, pentru că voi faceţi toate lucrările, ministerul plăteşte şi sunt extrem de bucuros să pot să finanţez lucrări de acest tip. Încă o dată felicitări. Este un exemplu pentru toţi ceilalţi cu care am semnat protocoale în acest an pe lucrări mai simple, care nu au ajuns să parcurgă aşa de repede etapele cum s-a întâmplat aici”, a declarat Grindeanu.

Preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea, a precizat cu această ocazie că Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, înfiinţată în februarie 2022, a început ‘să dea roade’, prin semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate TransRegio Galaţi – Brăila – Slobozia – Drajna – Chiciu – A2.

‘Mă bucur că ceea ce am început în 2022, în luna februarie, împreună cu prietenii de la Brăila, cu prietenii şi colegii de la Ialomiţa şi de la Călăraşi, începe să dea roade. Atunci am pus bazele unei asociaţii de dezvoltare intercomuntară pentru ca şi această regiune să se dezvolte şi să facem ceea ce este necesar pentru cetăţeni şi ceea ce aşteaptă oamenii de peste 30 de ani. Şi anume este vorba despre un drum Transregio Galaţi – Brăila – Ialomiţa – Călăraşi. Şi după aceea cu colegii de la Brăila am stabilit ca în această regiune să construim şi un aeroport, pentru că este necesar. Despre ADI vreau să spun că este prima asociaţie de dezvoltare intercomunitară din România de nivelul şi de dimensiunea asta funcţională şi care produce’, a spus Costel Fotea, președintele CJ Galați.

”Faptul că am trecut de la proiectele noastre mici, ale judeţului, la proiectele mari de infrastructură este de bun augur, pentru că aceste proiecte vor aduce durabilă şi grandioasă pentru toată regiunea. Este una din misiunile noastre pentru următorul mandat, am început cu cele două proiecte măreţe, acest drum expres şi cu aeroportul de la Braniştea, vor veni şi alte proiecte împreună cu celelalte entităţi administrative să gândim şi să punem în aplicare proiecte care sune necesare nu numai brăilenilor şi gălăţenilor, ci întregii regiuni”, a declarat preşedintele CJ Brăila, Francisk Iulian Chiriac.

La eveniment au fost prezenţi preşedintele CJ Brăila, Francisk Iulian Chiriac, preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea, preşedintele CJ Ialomiţa, Pavel Marian, administratorul public al judeţului Călăraşi, Bogdan Mihai, şi reprezentant legal al Asocierii EAST WATER DRILLINGS SRL (LIDER DE ASOCIERE) & PRIMACONS GROUP SRL, Mădălina Vişan.

De asemenea, prezent la semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate pentru acest drum TransRegio, europarlamentarul PSD Mihai Tudose, fost prim-ministru, a amintit că luna aceasta se împlinesc cinci ani de la semnarea contractului pentru un alt obiectiv important pentru România, Podul Suspendat peste Dunăre.

”În urmă cu cinci ani, pe 15 ianuarie 2018, eram împreună cu domnul ministru pe atunci Felix Stroie şi în faţa noastră se semna Podul de la Brăila. Asist astăzi şa un fel de deja vu, o chestie pozitivă, pentru că podul, după cum în vedeţi, e aproape gata”, a spus europarlamentarul Mihai Tudose.

Prestatorul va analiza integrarea sectorului de drum in cadrul TEN-T CORE, in cadrul retelei de autostrazi si drumuri nationale din Romania si in cadrul infrastructurii secundare de transport (drumuri judetene, drumuri comunale, drumuri de exploatare, drumuri si strazi rurale). Aceasta analiza va presupune identificarea a 3 variante de traseu.

Prestatorul va propune acceptarea sau respingerea unor alternative in baza urmatoarelor aspecte principale, fara a se limita la acestea: lista cuprinzatoare si clara a restrictiilor (teren, geologie, mediu inclusiv situri Natura 2000, habitate, zone incluse in Fondul Forestier National – a se evita pe cat posibil, arheologie, infrastructura, utilitati publice sau alte constructii existente, impact socio-economic, schimbari climatice, inclusiv operare si intretinere); evaluarea traficului rutier pentru fiecare varianta propusa si lista cuprinzand datele tehnice, de trafic, economice, actualizate; analiza cost-beneficiu robusta si analiza multicriteriala care vor furniza o baza solida pentru selectarea variantei recomandabila de traseu.

Se va pástra pe cât posibil amplasamentul existent al drumurilor nationale de pe traseul Braila-Slobozia-Autostrada A2-Drajna-Chiciu, jar acolo unde se impune va proiecta traseu nou pentru ocolirea localitatilor urbane/rurale de pe traseul studiat.

Serviciile ce fac obiectul prezentului contract de achizitie publică sunt propuse spre finantare în cadrul Programului POIM/32/2/2/.

Sursa: Realitatea de Braila