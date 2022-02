Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declanșat ofensiva împotriva Ucrainei în zorii zilei.

Liderul de la Kremlin a anunțat o operaţiune militară în Ucraina, pentru a-i „apăra pe separatiștii” din estul țării.

Atacul este condamnat de NATO și UE, care pregătesc sancțiuni la adresa Rusiei.

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, rușii vor bombarda Kievul dintr-un moment în altul.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că trupele lui Vladimir Putin atacă centrala de la Cernobîl.

„Forțele de ocupație ruse încearcă să pună mâna pe Centrala nucleară de la Cernobîl. Militarii noștri își dau viața pentru ca tragedia din 1986 să nu se repete. A raportat acest lucru către premierul suedez. Aceasta este o declarație de război împotriva întregii Europe”, a transmis, pe Twitter, președintele Ucrainei.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022