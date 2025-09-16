Rusia spune că speră la noi discuții cu reprezentanți ai SUA, programate în această toamnă, pentru a clarifica dificultățile din relațiile bilaterale.

Preşedintele american, Donald Trump, şi liderul de Kremlin, Vladimir Putin, s-au întâlnit în Alaska în luna august, dar aceste discuţii nu au condus încă la un acord care să pună capăt războiului de peste trei ani şi jumătate dus de Rusia în Ucraina.

Potrivit adjunctului ministrului de externe rus, Serghei Riabkov, printre motivele întârzierii organizării unei noi întâlniri pe teme diplomatice se numără și dorința părților de a evita un eșec.

„În orice caz, dacă vorbim despre un anumit interval de timp, ne propunem să încercăm să organizăm un astfel de eveniment cel puţin până la sfârşitul toamnei”, a declarat Riabkov, citat de Reuters.

„Există riscul să rămânem în acelaşi punct”

Au existat impedimente, cum ar fi probleme tehnice sau de calendar, a spus el, „dar acesta nu a fost principalul aspect”.

„Principalul motiv a fost că nu am vrut ca o astfel de întâlnire să se desfăşoare fără progrese tangibile. Există riscul să rămânem în acelaşi punct, să nu realizăm niciun progres”, a declarat Riabkov.

„Prin urmare, este mai bine, atât timp cât avem voinţă politică de ambele părţi, să continuăm să lucrăm în culise şi poate va fi posibil să formăm o bază pentru următorul pas sau paşii următori, iar toate aspectele logistice şi organizatorice vor fi rezolvate rapid”.

La a doua rundă de discuţii de la Istanbul, delegaţia SUA a petrecut aproximativ şase ore în clădirea consulatului rus. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că Ucraina nu s-a aflat pe ordinea de zi. Departamentul de Stat a informat că întâlnirea a continuat „abordarea constructivă” stabilită în cadrul discuţiilor din februarie.