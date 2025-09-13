Rusia şi Belarus au început ieri un exerciţiu militar comun major, într-un moment extrem de tensionat în războiul dintre Rusia şi Ucraina, la două zile după ce Polonia a doborât drone ruse deasupra spaţiului său aerian.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că Moscova nu ameninţă ţările din Europa şi că aceste exerciţii, inclusiv în apropierea frontierei cu Polonia, nu sunt îndreptate împotriva niciunei alte tari. Manevrele, care se vor încheia pe 16 septembrie, includ simularea utilizării de arme nucleare tactice şi rachete balistice hipersonice Oreşnik.

În plus, sunt prevăzute exerciţii navale în apele Mării Baltice şi ale Mării Barents cu participarea unor fregate şi submarine, scriu agenţiile internaţionale de presă.

