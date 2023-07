Marcel Ciolacu și-a început în forță mandatul de premier și punctează pe terenul asumat explicit de Klaus Iohannis: politica externă și Germania sau Germania și politica externă. Relația social democrată cu cancelarul Olaf Scholz merge brici, de la principalul partener la parteneriatul strategic.

Premierul României nu a mers în vizită oficială în Germania pentru a puncta la capitolul imagine. România are nevoie de investiții ca de aer și de la Germania așteaptă investiții în industria de apărare, adică cel mai profitabil sector economic, mai ales în vreme de război. Pe susținerea activă a Germaniei ne bazăm în ceea ce privește aderarea României la Spațiul Schengen și șeful Executivului de la București și-a asumat explicit obiectivul. Mai mult decât atât, premierul român a apostrofat oficialii austrieci în conferința comună cu Cancelarul Olaf Scholz. „Politicile interne trebuie să rămână interne atunci când se iau decizii. Trebuie să ne ridicăm la nivelul de oameni de stat când luăm astfel de decizii”, a spus Marcel Ciolacu și a explicat că interesul personal sau în politica internă nu trebuie să afecteze interesele și structura europeană. România merită și are susținerea Germaniei. Iar Marcel Ciolacu are motive serioase să mizeze 100% pe suportul Berlinului. „Germania este partenerul principal al României și cred că ridicarea la o dimensiune strategică se impunea în acest moment. Germania este motorul Europei și trebuie să-i dai Cezarului ce-i al Cezarului. În sfârșit, și România este un stâlp pentru Germania, așa cum este și Germania pentru România. Sunt două proiecte mari, aderarea la OCDE și Schengen. Sunt proiecte de țară la care toată lumea trebuie să construiască”, a declarat premierul României și a făcut trimitere la interesele comune în domeniul energetic, la importanța susținerii Germaniei pentru Republica Moldova dar și la oportunitatea ca trupe germane sub steag NATO să staționeze pe teritoriul țării noastre.

Este de remarcat, totuși, cum cancelarul german a punctat că Germania este a doua țară vizitată de premierul român și ar fi interesant de știut cât de informat a fost Cancelarul Germaniei de către responsabilii diplomatici ai Bucureștilor. în legătură cu statutul aparte al Republicii Moldova în raport cu România și cu natura vizitei efectuate de Marcel Ciolacu.

