România ocupă locul al patrulea în topul țărilor europene cu cele mai ieftine locuințe, cu un preţ mediu de 1.676 euro/mp în 2024, în creştere cu 11,5% faţă de nivelul consemnat în 2023, de 1.504 euro/mp.

Podiumul este ocupat de Turcia, Bosnia și Herțegovina și Albania.

La polul opus, cu cele mai scumpe locuinţe este Luxemburg, cu o medie de 8.760 euro/mp în 2024.

Studiul Deloitte Property Index 2025 a fost realizat pe baza datelor din principalele oraşe din 28 de ţări (din care 21 din Uniunea Europeană). Per ansamblu, 18 din cele 28 de ţări analizate au înregistrat creşteri ale preţurilor medii pentru locuinţe, cele mai importante fiind în Polonia (+19,3%) şi Albania (+16,5%), iar scăderi notabile au fost consemnate în Turcia (-12%), Luxemburg (-3,4%) şi Olanda (-2,3%).

Dintre ţările membre UE analizate în studiu, preţuri ridicate se înregistrează şi în Austria (5.053 euro/mp), Portugalia (5.049 euro/mp), Finlanda (4.889 euro/mp) şi Germania (4.800 euro/mp), în timp ce sub 2.000 de euro/mp mai întâlnim doar în Grecia (1.792 euro/mp) şi România, cu menţiunea că pentru Bulgaria şi Irlanda nu există date privind media naţională.

Cele mai scumpe orașe europene

Luxemburg domină clasamentul şi la nivelul oraşelor europene, cu un preţ mediu de 11.074 euro/mp în capitală, în timp ce Munchen se află pe locul doi (10.800 euro/mp), iar Paris pe locul trei (10.760 euro/mp).

În România, cele mai mari preţuri se înregistrează în Cluj-Napoca, respectiv 2.770 euro/mp şi Braşov (1.897 euro/mp), în timp ce Bucureştiul ocupă locul al treilea, cu 1.757 euro/mp.

Clasamentul este similar şi pe piaţa chiriilor. Astfel, oraşul Luxemburg este pe primul loc, conform datelor disponibile analizate de studiul Deloitte, cu o chirie medie lunară de 43,4 euro/mp.

Pe locul al doilea se află Parisul, cu o chirie medie de 32 euro/mp, urmat de Dublin, cu 31,7 euro/mp.

Încă 15 oraşe din ţările analizate au chirii cuprinse în intervalul 20-29,9 euro/mp (printre care Barcelona – 29,9 euro/mp, Oslo – 27,3 euro/mp, Madrid – 27,1 euro/mp şi Amsterdam 26,3 euro/mp), potrivit Agerpres.

Dintre oraşele din statele UE analizate, cele mai ieftine din perspectiva chiriei sunt Plovdiv, Varna şi Sofia din Bulgaria (între 5,7 şi 8 euro/mp), şi Patra din Grecia (euro/mp).

În România, Bucureşti şi Cluj-Napoca sunt la egalitate, cu cele mai mari chirii dintre oraşele analizate, de 10,3 euro/mp în medie pe lună, ambele în creştere faţă de anul anterior, urmate de Braşov, unde chiriaşii plătesc în medie 9,2 euro/mp pe lună (similar cu 2023).