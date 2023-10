România intră în rândul firmelor producătoare de top de autovehicule, într-o zonă competitivă de business, prin alinierea la standardele internaționale, cu produse puternice, dotate după cele mai înalte exigențe tehnice. Automecanica Mediaș lansează primul autobuz electric produs în România, la cea mai mare expoziție internațională din domeniul autobuzelor și autocarelor de la Bruxelles.

Prototipul va fi expus la Busworld Europe, cea mai mare expozitie internationala din domeniul autobuzelor si autocarelor. Ajuns la a 50-a editie, evenimentul are loc in acest an la Brussel Expo, in perioada 7-12 Octombrie 2023. Cei peste 500 de expozanti vor intampina aproximativ 40 000 de vizitatori in cele 6 zile de desfasurare.

Mai multi europarlamentari romani, dar si reprezentati ai administratiei publice locale si centrale din Romania au fost placut surpinsi de aceasta prezenta romaneasca la o expozitie de top mondial, gazduita in Brussel si si-au anuntat prezenta la expozitie si la standul romanesc Automecanica Medias.

Ambasada Romaniei in Belgia, precum si reprezentata Romaniei la UE au salutat, de asemenea, prezenta romaneasca la acest targ, si-au manifestat dorinta de a vizita expozitia si standul romanesc.

Platforma industriala Automecanica Medias, fondata in 1941, cu o lunga traditie industriala, prin investitiile majore din ultimul an si un aport important de know-how, trece intr-o noua etapa, cea a productiei de autobuze si vehicule electrice de transport urban, potrivit autm.ro.

Automecanica Medias si centrul sau de cercetare-dezvoltare, beneficiaza de o foarte buna experienta si know-how in acest domeniu, a atras specialisti cu o puternica experienta internationala, obtinand astfel realizarea unui prototip de ultima generatie, cu un inalt nivel calitativ si competitional si un design exceptional, apreciat inclusiv de membrii companiilor competitoare, prezenti la acest eveniment.

Chairman-ul companiei Automecanica Medias, Andrei Scobioala a precizat in cadrul conferintei de presa:

“Autobuzul prezinta toate caracteristicile tehnice pe care producatorii de top din acest domeniul le-au lansat pe piata. Producerea lui in Romania va stimula dezvoltarea pe orizontala si a altor companii si vine in intampinarea conceptului European de transport verde cu un inalt grad de calitate si eficienta energetica si cu o atentie speciala pentru design-ul urban de avangarda. Familia de autobuze din portofoliul Automecanica contine toata gama de lungimi de la 6 la 18 metri.

Strategia companiei pe termen scurt si mediu este sa vina catre clienti incepand cu 2024 cu prototipul pentru tramvai, in 2025 prototipul electric de tren usor de viteza si in 2026 prototipul de metrou.”

Sursa: Realitatea Financiara