Patru români au fost arestați de autoritățile italiene, fiind acuzați că făceau parte dintr-o rețea care transporta ilegal imigranți din Tunisia spre Italia. Potrivit anchetatorilor, fiecare migrant ar fi plătit suma de 15.000 de dolari pentru a ajunge în Europa.

Românii ar fi închiriat ambarcațiuni de la o firmă italiană, pe care le foloseau pentru a transporta migranții peste Mediterană. Ultima cursă a fost interceptată după ce cei patru au dus 17 persoane din Tunisia până la Pantelleria, o insulă aflată lângă Sicilia.

Călătoria nu a decurs însă conform planului. La câțiva kilometri în larg, ambarcațiunea folosită s-a defectat, iar unul dintre români a fost nevoit să își contacteze complicii. Cei trei l-au ajutat, preluând migranții cu o altă barcă.

Polițiștii italieni au interceptat convorbirea telefonică dintre traficanți și astfel au reușit să îi prindă. Migranții au fost surprinși plimbându-se într-o zonă turistică, în plină zi, iar imaginile filmate chiar de ei în timpul călătoriei au ajutat la identificarea românilor.

Cei patru suspecți au fost arestați în Sicilia. Între timp, în aeroportul din Palermo, autoritățile au reținut alți doi români, care aveau asupra lor 22.000 de euro cash și ochelari de vedere pe timp de noapte, obiecte ce ar fi putut fi folosite pentru viitoare transporturi clandestine.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția italiană investighează dacă românii făceau parte dintr-o rețea mai mare de trafic de migranți, care opera între nordul Africii și sudul Europei.

