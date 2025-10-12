Meteorologii anunță că un val de aer polar va pătrunde în România de duminică noapte, determinând o răcire bruscă a vremii. Temperaturile vor scădea mai întâi în nordul țării, apoi în restul regiunilor, marcând debutul unei perioade reci.

Finalul de weekend a adus temperaturi blânde de toamnă, ce au urcat până la 22 de grade în unele zone ale țării. De mâine însă, vremea se va răci simțitor, astfel că până la mijlocul săptămânii viitoare, nu vom mai depăși 16 grade.

„Într-adevăr, începând din această noapte, o masă de aer rece pătrunde dinspre nordul continentului, determinând o scădere accentuată a valorilor termice, atât pe timpul zilei, cât și al nopții. Răcirea va fi mai evidentă ziua, pentru că, în mod normal, în această perioadă ar trebui să avem maxime între 14 și 19 grade, cu cele mai ridicate valori în sudul țării”, a anunțat meteorologul ANM Diana Giurgiu la un post TV.

Potrivit specialistului, duminică se mai putem atinge local în jur de 20 de grade, însă de luni aceste temperaturi vor mai fi posibile doar izolat, în extremitatea sudică a țării.

„Pe măsură ce masa de aer rece se instalează, valorile termice vor scădea treptat din nord către restul teritoriului. Astfel, în zilele următoare, temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 10 și 16 grade. Și nopțile vor deveni tot mai reci: dacă la început vom avea nori și precipitații care vor mai tempera răcirea, spre mijlocul săptămânii, odată cu degajarea cerului și consolidarea aerului rece, se vor înregistra temperaturi ușor negative, mai ales în nordul și centrul țării”, a arătat meteorologul.

În plus de asta, în zonele joase nu este exclusă formarea brumei, mai ales în nopțile de la mijlocul săptămânii, pe fondul răcirii și al cerului senin.

„În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi sub formă de ploaie în zonele joase, iar în zonele montane înalte vor fi posibile lapoviță și ninsoare. Astăzi sunt așteptate ploi în centrul și estul țării, iar de la noapte acestea se vor extinde treptat dinspre nord către restul regiunilor. Vor fi, în general, precipitații slabe cantitativ. De asemenea, se vor semnala intensificări ale vântului, mai ales în zona montană, în estul și sud-vestul țării, unde vitezele pot ajunge la 45–50 km/h în zonele joase și până la 70 km/h în zona montană”, a mai spus Diana Giurgiu.