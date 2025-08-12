Sindicaliștii spun clar: școala nu va începe pe 8 septembrie, după negocierile eșuate cu ministrul Educației. Profesorii rămân în continuare în stradă, pentru a zecea zi la rând. Profesorii sunt nemulțumiți de pachetul de austeritate și spun că vor fi în grevă generală până ce guvernul nu renunță la măsuri.

Profesorii au ieșit și astăzi în stradă, în fața Ministerului Educației. Se strigă „Demisia!” încă de la primele ore ale dimineții.

„Suntem în a zecea zi de protest și îl anunțăm pe ministrul David și pe premierul Bolojan că nu vom pleca din stradă până când acest ministru care habar nu are ce înseamnă educația și care își bate joc de educație nu va pleca din funcție.

Mai mult decât atât, așa cum am anunțat, vom continua protestele și în luna august. Vor fi întețite protestele în septembrie, când profesorii se vor întoarce la școală cu acel mare miting în Capitală de 30.000 de oameni. În funcție de ceea ce colegii vor decide pe viitor, vom face și alte acțiuni de protest, care sunt chiar radicale, așa cum am făcut în 2023″, a declarat un lider sindical.

Întrebat cum va arăta începutul de an școlar, acesta a răspuns: „Va arăta așa cum îl vedeți astăzi: în stradă. Toată lumea va fi în stradă, fie că vorbim de aici, din București, în fața Ministerului Educației și a Palatului Victoria, fie că vorbim de prefecturile și școlile din țară”.

Referitor la discuțiile purtate luni între reprezentanții sindicatelor din Educație, premierul Ilie Bolojan și ministrul Daniel David, sindicalistul a spus că a fost „un dialog al surzilor”. „Noi am adus toate argumentele și am demontat toate măsurile din Legea 141 cu argumente, cu explicații foarte clare, venind în sprijinul calității educației, nu așa cum face ministrul Educației și Ilie Bolojan, premierul României, distrugând Educația. Deși am adus aceste argumente nu au fost luate în seamă”.

Întrebat despre promisiunile făcute de Nicușor Dan în timpul campaniei electorale, de care însă nu s-a ținut, acesta a răspuns: „Pentru politicieni, Educația și Sănătatea, dar mai ales Educația, sunt o prioritate doar în campanii pentru că dă bine în fața alegătorilor. Așa cum știți, am depus o adresă prin care am solicitat sprijinul Administrației Prezidențiale. Am avut o întâlnire cu un consilier de la Administrația Prezidențială și iată rezultatele: suntem în continuare în stradă. Este clar că și președintele României a abandonat total Educația. 100% a fost doar o manevră, o campanie mincinoasă”.

