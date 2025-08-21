Primarul Municipiului Mangalia, suspectat de luare de mită, a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Decizia a fost luată în urma percheziţiilor de miercuri şi audierilor care au urmat.

Anchetatorii au sigilat biroul primarului Cristian Radu şi pe cel al administratorului public, George Didi Călin şi au solicitat reprezentanţilor primăriei să le pună la dispoziţie mai multe documente.

Edilul de la Mangalia este acuzat că ar fi primit mită peste o jumătate de milion de euro, împreună cu citymanagerul oraşului, pentru eliberarea unor autorizaţii de construire, transmite reporterul Radio România Actualităţi, Diana Surdu