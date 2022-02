În luna noiembrie 2021, conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, în judeţul Galaţi s-au înregistrat 401 născuţi-vii, mai puţin cu 9 născuţi-vii faţă de luna octombrie 2021. Numărul născuţilor-vii în luna noiembrie 2021 a crescut cu 120 născuţi-vii faţă de luna corespunzătoare a anului precedent.

Numărul deceselor înregistrate în luna noiembrie 2021, în judeţul Galaţi a fost de 1035 persoane, mai puţin cu 173 cazuri faţă de luna precedentă. Numărul deceselor înregistrate în luna noiembrie 2021 a crescut cu 241 cazuri faţă de luna noiembrie 2020.

În luna noiembrie 2021 s-a înregistrat un spor natural negativ (numărul născuţilor-vii minus numărul decedaţilor), excedentul numărului de decedaţi faţă de numărul născuţilor-vii fiind de 634 persoane.

Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna noiembrie 2021 a fost 3, mai puțin cu 1 caz faţă de luna octombrie 2021. Faţă de luna noiembrie din anul precedent, numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna noiembrie 2021 a fost mai mic cu 1 caz.

La oficiile de stare civilă, în luna noiembrie 2021 s-au înregistrat 199 căsătorii, în scădere cu 75 căsătorii faţă de luna precedentă, dar cu 45 căsătorii mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2020.

Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi la primăriile teritoriale, în luna noiembrie 2021 s-au pronunţat 77 divorţuri, mai mult cu 23 cazuri faţă de luna precedentă şi cu 2 cazuri mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2020.

Sursa: Realitatea de Galati