Pompierii au primit luni 2.000 de solicitări din partea populaţiei ce au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor şi operaţiuni destinate protecţiei comunităţilor.

Echipajele SMURD au asistat medical peste 1.400 de persoane.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în acelaşi interval pompierii au acţionat pentru stingerea celor peste 250 de incendii care au avut loc în diferite zone ale ţării, dintre care 190 au fost arderi necontrolate, în urma cărora a fost afectată o suprafaţă de peste 1.700 de hectare de teren.