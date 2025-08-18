Pompierii au avut în ultimele patru zile peste 700 de intervenţii pentru stingerea incendiilor de vegetaţie uscată, care au cuprins mai bine de 3.500 de hectare de teren, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Folosirea focului de către oameni pentru igienizarea terenurilor şi arderea vegetaţiei, reprezintă principala cauză a incendiilor.

Pompierii atrag atenţia că această practică este periculoasă şi, în condiţii de vânt sau temperaturi ridicate, focul poate scăpa de sub control şi se poate extinde rapid. De asemenea, ei reamintesc faptul că arderea miriştilor sau a vegetaţiei este strict interzisă.