Polonia solicită statelor membre ale Uniunii Europene care încă mai cumpără petrol din Rusia să înceteze aceste importuri cel târziu la finalul lui 2026. Ministrul polonez al energiei, Milosz Motyka, a transmis că Varșovia este pregătită să ofere sprijin în acest demers.

Ungaria și Slovacia continuă să importe țiței rusesc prin oleoductul Drujba, în timp ce alte state europene au renunțat la aceste achiziții după începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022.

„Fac apel la dumneavoastră să fiți de acord cu un obiectiv comun de încetare completă a importurilor de țiței din Rusia nu mai târziu de sfârșitul lui 2026”, a scris ministrul într-un mesaj adresat omologilor săi din UE. Acesta a subliniat că o astfel de decizie ar întări coerența acțiunilor europene și ar demonstra hotărârea de a elimina dependența de resursele rusești.

Motyka a legat subiectul de recentele incidente cu drone rusești care au încălcat spațiul aerian polonez, argumentând că acestea arată clar riscurile politice și strategice ale menținerii importurilor.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat după o discuție cu președintele american Donald Trump că executivul european va propune accelerarea planului de eliminare a combustibililor fosili din Rusia.

Anterior, Uniunea Europeană stabilise ca termen limită pentru oprirea importurilor de petrol rusesc data de 1 ianuarie 2028.

