Reforma administraţiei locale şi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază sunt cele două teme majore care menţin controversele între partidele din coaliţia de guvernare. Cele patru formaţiuni se vor întâlni din nou marți în încercarea de a ajunge la o concluzie.

Reforma administrației locale, propusă de premierul Ilie Bolojan, presupune desființarea a circa 13.000 de posturi din primării, prefecturi și consilii județene. Dacă PNL și UDMR au unele rezerve, PSD se opune vehement unei concedieri colective și susține mai degrabă o reducere cu 10% a cheltuielilor cu personalul.

Nici în privința plafonării adaosului comercial, partidele nu sunt pe aceeași lungime de undă, dar președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, s-a declarat convins că marți se va lua o decizie și a amintit că măsura a fost de la început una temporară.

Mircea Abrudean: Vom vedea în discuțiile din coaliție că, dacă sunt argumente suficiente în acest sens, nu cred că cineva nu și-ar dori să prelungească o măsură de plafonare care ajută consumatorii, dar vă reamintesc că această măsură a fost o măsură temporară, care nu este o măsură benefică pentru piața din România în general.

Social-democrații s-au pregătit și pentru varianta în care premierul va renunța la măsura plafonării prețurilor la produsele de bază și au depus la Senat un amendament pentru prelungirea acesteia cu cel puțin 3 luni.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir: Noi nu forțăm nicio mână pentru că plafonarea adaosului comercial la 17 produse nu aduce nicio implicație bugetară. Pur și simplu este o măsură de protecție a oamenilor, în primul rând a celor cu venituri mici și medii, împotriva acestui val de scumpiri care ne va aștepta în această perioadă.

Opoziția susține că plafonarea adaosului comercial ar trebui aplicată doar pentru supermarket-uri și doar pentru o perioadă limitată de timp.

Senator AUR Petrișor Peiu: Noi ne opunem plafonării la producători și ne opunem plafonării care atinge distribuitorii și transportatorii români. PSD-ul vine, după doi ani și jumătate în care a condus și Ministerul Agriculturii și Guvernul, și spune: am stat doi ani și jumătate și ne-am uitat la soare cu măsura asta de plafonare în vigoare și n-am făcut nimic să înlăturăm problema de fond.

Măsura referitoare la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază expiră la 1 octombrie, iar premierul Ilie Bolojan s-a pronunțat împotriva extinderii acesteia.