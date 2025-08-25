Anchetatorii au verificat o nouă ipoteză în cazul criminalului din Mureș, Emil Gânj, căutat de aproape două luni. Polițiștii au luat în calcul ca acesta să se fi ascuns în subteran, în vechi tuneluri construite de Armata Română după Al Doilea Război Mondial.

După ce au ajuns la fața locului, ofițerii au făcut măsurători și verificări în zona vizată. Concluzia a fost că toate intrările în acele galerii au fost astupate cu pământ și că nimeni nu a mai avut acces acolo de aproape jumătate de secol.

Astfel, pista s-a dovedit a fi încă o direcție închisă în anchetă. Este doar una dintre numeroasele variante pe care polițiștii le-au verificat în ultimele săptămâni, încercând să dea de urma fugarului.

În prezent, Emil Gânj este căutat de mai multe echipe de polițiști în trei județe: Cluj, Mureș și Bistrița. În paralel, anchetatorii iau în calcul și varianta ca acesta să fi părăsit România.

Căutările se concentrează și pe baza informațiilor venite din străinătate. Recent, în Germania a fost prins unul dintre foștii complici ai lui Emil Gânj. Acesta urmează să fie adus în țară pentru audieri.

Anchetatorii speră ca mărturia sa să aducă detalii esențiale despre modul în care reușește să se ascundă criminalul și dacă a beneficiat de ajutor din partea altor persoane.

