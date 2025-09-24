Cristian Popescu Piedone, liderul Partidului Naționalist Reformarea României (PNRR) îi invită pe românii care vor schimbarea, dar s-au săturat doar să stea pe margine, să se înscrie în noua formațiune politică.

„Oameni buni, Prieteni dragi, Români de pretutindeni,

Voi, toți cei care vă iubiți țara și vă doriți să fiți ascultați și respectați, vă invit alături de mine să construim un partid exclusiv pentru cetățenii României noastre dragi!

Vă invit să semnați adeziunea pentru un viitor mai bun pentru noi, pentru copiii și nepoții noștri!