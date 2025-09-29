Deputatul AUR, Petrișor Peiu, avertizează că marile unități industriale din România riscă să fie închise din cauza prețurilor foarte ridicate la energie. Potrivit acestuia, combinatele siderurgice de la Hunedoara și Galați și-au încetat deja activitatea, iar situația de la rafinăria Petromidia este la fel de gravă.

„Se închide combinatul de la Hunedoara, iar cel de la Galați este aproape de faliment. La Petromidia, cea mai mare rafinărie din țară, s-a acumulat o datorie de 1,6 miliarde de euro. Prețul energiei a închis aceste combinate, ceea ce înseamnă că toate proiectele finanțate prin PNRR sau din bugetul de stat se vor face cu oțel importat”, a declarat Peiu.

Acesta susține că statul, care deține 44% din acțiunile Petromidia, nu își mai poate permite să aștepte și să reacționeze doar după ce se produce un colaps. „Avem datorii totale de 8 miliarde de lei și pierderi în cinci din ultimii șapte ani, inclusiv în ultimii doi. Guvernul a stat cu brațele încrucișate. Trebuie să luați în serios această problemă”, a mai spus deputatul.

Sursa: Newsinn