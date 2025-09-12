România este „campioana inflației” în Uniunea Europeană, afirmă liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care subliniază că țara noastră înregistrează de 22 de luni consecutiv cea mai mare rată a inflației din Europa.

„România este campioana inflației la nivelul UE. România se află și la sfârșitul lunii august 2025 în fruntea topului inflației din statele membre ale Uniunii Europene. Este a 22-a lună consecutivă în care avem cea mai mare inflație din Europa: 10%, mai exact 9,9%. Ei bine, acum trebuie să privim cu alți ochi atât datele financiare pe care ni le prezintă guvernul, cât și intențiile lui. Pentru că, dacă perseverezi 22 de luni la rând, ai un scop. Care este acel scop? Pe de o parte, guvernul își crește încasările pentru că taxele se raportează la alte prețuri, nu? Dacă prețurile au crescut cu 10%, să știți că și încasările statului au crescut cu 10,3%. Pe această bază, statul și-a permis să-și mărească și cheltuielile, dar nu cu 10%, așa cum ar fi fost firesc, ci cu peste 12%. Deci și aici a mai ciupit Ilie Bolojan, dar și Marcel Ciolacu înaintea lui”, atransmis Petrișor Peiu, într-un comunicat.

Peiu susține că „guvernul își reglează neputința și incompetența pe spinarea românilor”, subliniind că această creștere a inflației și explozie a prețurilor „a fost provocată chiar de guvern prin trei mecanisme: majorarea TVA, creșterea accizelor și dublarea prețului la electricitate pentru jumătate dintre consumatorii din România”.

„Așa a reușit guvernul să urce prețurile. Iar, crescând prețurile, a reușit să facă mai ușor față presiunii datoriilor. Doar că asta înseamnă sărăcirea populației, blocarea, griparea economiei, care, iată, nu mai crește. Până când poate funcționa un asemenea mecanism? Până la prăbușire, până la incapacitate de plată. Românii trebuie să înțeleagă foarte simplu un lucru: dacă guvernul crește TVA cu două puncte procentuale, prețurile vor crește cu zece. Pentru că toți comercianții anticipează și încearcă să câștige acum ceea ce vor pierde peste două, trei sau șase luni. Acest ciclu trebuie rupt. Trebuie să revenim la stabilitatea prețurilor, la scăderea costurilor la energie, pentru a opri din fașă acest ucigaș al nivelului de trai care este inflația”, a arătat senatorul AUR.

Critici dure, din partea FMI. Raportul experților internaționali, devastator pentru Guvernul Bolojan

FMI a criticat România pentru creșterea TVA care a dus la explozia prețurilor în țara noastră. Experții internaționali sunt nemulțumiți și de faptul că România a scos plafonarea prețului la energie.

În ceea ce privește inflația, aceasta a crescut din cauza creșterii TVA, dar și pentru ca au expirat plafoanele la energie, se arată în raportului FMI. Aceștia atrag atenția asupra faptului că este nevoie de reforme clare, nu de cele care scad foarte mult consumul și duc la creșteri de prețuri.

Fondul Monetar Internațional avertizează, de asemenea, că există riscul ca România să fie retrogradată la categoria „junk”. Mai mult, cei de la FMI spun că datoria țarii noastre ar putea ajunge la 70% din PIB, în următorii ani.

FMI a publicat vineri, la finalul misiunii obișnuite în România, prognozele de creștere de 1% în 2025 și 1,4% în 2026. Fondul Monetar a arătat că inflația va rămâne ridicată până la finalul anului 2026 și a avertizat că retrogradarea ratingului de credit suveran rămâne un risc din cauza îngrijorărilor legate de implementare reformelor structurale.

Sursa: Realitatea din AUR