În perioada 19 – 21 septembrie, în Galați a avut loc exercițiul internațional de nivel tactic de antrenament cu forțe în teren (LIVEX) „Danubius Shield 2022”, component a programului de pregătire comună din cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, „Increasing the professional capacities of staff involved in crowd and riot control operations in a cross-border context”, cod 2SOFT/4.3/93.

Scopul activității de pregătire a constat în armonizarea procedeelor și tehnicilor de intervenție pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice în cazul tulburării grave a acesteia în punctele de frontieră, generată de un aflux masiv de migranți, care încearcă destabilizarea zonei.

Primele două zile ale exercițiului au debutat cu activitatea de pregătire comună, iar miercuri, 21 septembrie, în Pădurea Gârboavele a avut loc exercițiul de antrenament, activitate la care au participat jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi „Dunărea de Jos” Galați și carabinieri din cadrul unităților subordonate Inspectoratului General de Carabinieri din Republica Moldova. Printre invitați s-au aflat reprezentanți ai eșaloanelor superioare ale celor două structuri de aplicare a legii, reprezentanți ai autorităților publice locale din județul Galați, cât și șefii structurilor ce fac parte din sistemul național de apărare și ordine publică, din județul Galați.

”Exercițiul a fost un succes, iar prin activitatea de pregătire am reușit să îmbunătățim capacitatea de reacție în zona operațiunilor de control a mulțimii, pe timpul asigurării și restabilirii ordinii publice, pentru prevenirea și diminuarea criminalității transfrontaliere, s-a reușit îmbunătățirea nivelului de pregătire a celor două forțe de aplicare a legii, s-a verificat modul de cooperare și sincronizare a activităților, cât și viabilitatea și funcționalitatea mijloacelor logistice achiziționate în cadrul proiectului și s-a verificat modul de lucru între cei doi parteneri, mod de lucru ce va fi materializat print-o procedură comună.

Proiectul „Increasing the professional capacities of staff involved in crowd and riot control operations in a cross-border context”, cod 2SOFT/4.3/93, este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate, cu suma totală de 330.000 euro, și este derulat de către Inspectoratul General de Carabinieri din Republica Moldova, lider de proiect și Inspectoratul de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați, partener, prin intermediul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

Contractul de grant a fost semnat la data de 28 iulie 2020, iar termenul limită pentru implementarea acestuia este data de 24 decembrie 2022.

În cadrul proiectului au fost desfășurate o serie de activități de pregătire și instruire comună ce au avut loc în Chișinău și Galați și s-au efectuat achiziții de echipament și tehnică specifică celor două structuri” a precizat locotenent Mircea-Cătălin Bădin – purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galați.

Sursa: Realitatea de Galati