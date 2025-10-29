Un milion de pensionari din România riscă să piardă ajutorul de 50 de lei lunar destinat plății facturilor la energie, program care nu mai funcționează automat, ci doar pentru cei care se înscriu expres. De la această schimbare, seniorii trebuie să depună cerere, online sau la primărie/oficiul poștal, pentru a beneficia de sprijinul financiar între 1 iulie 2025 și 31 martie 2026.

Condițiile pentru accesarea acestui ajutor prevăd un venit net lunar de maximum 1.940 lei pentru persoanele singure și un venit net lunar per membru în familie de cel mult 1.784 lei.

Perioada acestui ajutor financiar este 1 iulie 2025 – 31 martie 2026. Suma de care vor beneficia pensionarii care primesc pensii mici este de 450 de lei pentru achitarea facturilor la energie electrică.

Potrivit datelor oficiale, peste 600.000 de beneficiari și-au primit deja tichetele pentru luna septembrie, în valoare totală de peste 34 milioane lei, însă rămâne o parte semnificativă de peste 1 milion de pensionari care încă nu s-au înscris, riscând să piardă banii fără să beneficieze retroactiv.

„Sumele pentru peste 600.000 de beneficiari ai tichetului de energie, sprijin în valoare de peste 34 de milioane de lei pentru plata facturilor din luna septembrie, au fost virate

Este un ajutor important pentru familiile și persoanele vulnerabile, care se confruntă cu cheltuieli tot mai mari și pentru care fiecare leu contează.

Este nevoie să afle cât mai mulți potențiali beneficiari. Cei care îndeplinesc condițiile pot aplica în continuare pentru tichetul de energie, fie online, fie direct la oficiile poștale”, a transmis ministrul Muncii, Petre Florin Manole.

Unii dintre cei eligibili au fost împiedicați să acceseze programul din cauza dificultăților birocratice sau a lipsei de informare, iar înscrierile continuă, însă plata sprijinului se face doar pentru luna în care este depusă cererea, fără sume restante pentru perioadele trecute.

Pensionarii care nu se înscriu până la finalul lunii martie 2026 vor pierde definitiv dreptul la această subvenție lunară de 50 de lei pentru plata facturilor la energie.

Conform datelor transmise de CNPP, în prezent sunt 1.658.815 pensionari care primesc pensii sub 1.900 de lei. Dintre aproximativ 600.000 de persoane care au beneficiat de sprijinul financiar, o parte nu sunt pensionari, ci cetățeni cu venituri reduse. Astfel, rezultă că alte câteva sute de mii de persoane eligibile pentru acest program nu au primit încă ajutorul financiar.