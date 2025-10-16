Procurorii DNA au descins joi la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila”, într-un dosar de corupție cu un prejudiciu estimat la peste 8 milioane de lei. Printre persoanele vizate se află generalul cu trei stele Florentina Ioniță, comandant al instituției medicale, potrivit Realitatea Plus.

Potrivit sursei citate, sunt derulate percheziții în 19 locații, iar acuzațiile includ abuz în serviciu, complicitate la abuz și uzurpare de calități oficiale.

În vizorul procurorilor ar exista și o serie de proiecte europene în care Ioniță ar fi lucrat și ar fi încasat sume importante, arată surselor citate de Realitatea Plus. Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare.