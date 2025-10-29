Liderul suveraniștilor, George Simion, le cere românilor părerea cu privire la susținerea unui candidat pentru Primăria Capitalei. Recent, președintele AUR a declarat că ar putea să o susțină pe Anca Alexandrescu, considerând că ar fi benefic ca opoziția să aibă un candidat comun.

Cele mai multe comentarii de la postarea lui Simion au legătură cu susținerea realizatoarei emisiunii Culisele Statului Paralel în cursa pentru cea mai importantă primărie din țară. Tot recent, mai mulți lideri ai partidelor suveraniste și-au arătat susținerea pentru Anca Alexandrescu.

De altfel, George Simion a anunțat pe pagina lui de socializare că astăzi AUR va anunța pe cine trimite în cursa pentru șefia Consiliului Județean Buzău pentru a-l învinge pe Marcel Ciolacu, candidat susținut de PSD.

Și alți lideri suveraniști și-au anunțat susținerea pentru Anca Alexandrescu și intenția de a strânge semnături. Luis Lazarus a convocat consiliul de conducere al noii formațiuni politice pe care tocmai a înființat-o pentru a stabili susținerea jurnalistei în cursa pentru Primăria Capitalei.

SURSA: realitatea.net