Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prezintă rezultatele controalelor desfășurate în iunie, la nivel național, la comercializare, etichetare, prezentare și publicitate a pâinii și produselor de panificație, precum și a produselor de morărit.

Verificările au scos la iveală numeroase nereguli, care au fost sancționate cu amenzi, avertismente și retrageri de produse de pe piață.

Peste 500 de operatori, descoperiți cu probleme

Din cei 628 de operatori economici controlați, 532 prezentau deficiențe. În total, au fost verificate peste 22 tone de pâine și produse de panificație, din care 8,6 tone aveau probleme.

ANPC a aplicat: 471 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 2,3 milioane lei, și 211 avertismente.

Comisarii au decis, de asemenea, oprirea temporară de la vânzare a circa 4 tone de produse cu etichetare necorespunzătoare și oprirea definitivă și retragerea a 2,2 tone de produse, în valoare de peste 36.000 lei.

Principalele abateri au inclus: vânzarea de produse mucegăite sau expirate, ambalaje deteriorate, etichete incomplete sau lipsa informațiilor obligatorii (ingrediente, alergeni, proveniență), condiții igienico-sanitare necorespunzătoare și neconcordanțe între prețurile afișate și cele de la casa de marcat.

Ambalaje deteriorate și etichete incomplete

În cadrul controalelor, au fost verificați 199 de operatori economici din sectorul morăritului, 118 dintre aceștia având abateri. Din cele peste 48 tone de produse analizate, circa 7 tone prezentau probleme.

Măsurile dispuse:

103 amenzi în valoare de 530.000 lei;

30 avertismente;

oprirea temporară a 1,5 tone de produse;

retragerea definitivă a circa 5 tone, în valoare de peste 16.000 lei.

Deficiențele au inclus vânzarea de produse expirate sau cu ambalaje deteriorate, lipsa menționării țării de origine, a declarației nutriționale și a elementelor de identificare, condiții de depozitare și transport necorespunzătoare, nerespectarea regimului promoțiilor și folosirea echipamentelor de măsură neverificate metrologic.

„Calitatea pâinii și a produselor de morărit și panificație trebuie să fie o certitudine, nu o loterie pentru consumatori. Acțiunile noastre urmăresc să protejeze sănătatea și interesele oamenilor. Vom continua să sancționăm ferm neregulile și să sprijinim operatorii corecți, pentru ca încrederea consumatorilor să rămână neclintită”, a declarat Sebastian Hotca, președinte interimar ANPC.

Sfaturi pentru achiziția pâinii și făinurilor

ANPC reamintește consumatorilor că produsele de panificație trebuie să fie proaspete, fără urme de mucegai sau deformări, iar etichetele să conțină denumirea produsului, ingredientele, alergenii, cantitatea netă și prețul pe unitatea de măsură. În cazul produselor congelate sau provenite din aluat congelat, trebuie menționată clar proveniența.

Făina trebuie să fie ambalată în condiții igienice, în materiale sigure, și să fie etichetată corect, inclusiv cu tipul („albă”, „semialbă”, „neagră” sau „dietetică”) și eventualele adaosuri.

Prin aceste acțiuni, ANPC urmărește să asigure că produsele de panificație și morărit respectă standardele legale și protejează sănătatea consumatorilor.