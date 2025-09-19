Mai multe loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland și Mega Image sunt retrase de la vânzare din cauza riscului de contaminare cu bacteria Salmonella Typhimurium.

Firma Galina Bio Eggs SRL a inițiat retragerea de pe rafturi și rechemarea produsului „Ouă de consum cod 0 M”. Măsura a fost luată pentru protejarea sănătății consumatorilor, a anunțat ANSVSA.

La Kaufland, retragerea vizează loturile 0824, 0827, 0831, 0902 și 0907, cu termene de valabilitate între 21 septembrie și 5 octombrie 2025.

Și Mega Image a retras produsele „Natures Promise Mega Ouă Bio M 10 buc” și „Natures Promise Mega Ouă Bio M 6 buc” din aceleași loturi și cu aceleași termene de valabilitate.

Clienții care au cumpărat aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine, primind contravaloarea lor fără a fi necesar bonul fiscal.

Sursa: Newsinn