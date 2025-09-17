Cunoscut pentru rolurile din „Butch Cassidy and the Sundance Kid”, „The Sting”, „Three Days of the Condor”, „All the President’s Men”, „Spy Game”, „All Is Lost” și multe alte filme clasice, Robert Redford rămâne în amintirea fanilor prin carisma și talentul arătate de-a lungul carierei.

Startul hollywoodian s-a stins din viață în somn la locuința sa din Utah, la vârsta de 89 de ani.

Robert Redford a fost și fondatorul Festivalului de Film de la Sundance și un activist liberal dedicat, care a militat pentru drepturile nativilor americani, cauze de mediu și drepturile LGBTQ.

Numeroase personalități au transmis omagii online.

Jane Fonda, parteneră de ecran în 5 filme, a transmis că „nu se poate opri din plâns” și că Robert Redford „întruchipa o Americă pentru care trebuie să continuăm să luptăm”.

„Unul dintre lei a trecut. Odihnește-te în pace, dragul meu prieten”, a notat Meryl Streep.

„Carismatic, inteligent, intens, mereu interesant – unul dintre cei mai buni actori din toate timpurile”, a scris Barbra Streisand.

„Ne-am împrietenit imediat. Odihnește-te în pace, prietene”, a fost mesajul lui Morgan Freeman.

„Un vis devenit realitate să joc alături de el”, a punctat Samuel L. Jackson.

„Un lider de mediu, un luptător pentru drepturile indigene. Am pierdut o legendă”, a subliniat Leonardo DiCaprio.

„Campionul suprem al filmului independent, un militant neobosit pentru autenticitate și mediu”, l-a descris Ethan Hawke.

„Un artist incredibil și un susținător al culturii și filmului independent”, a completat Reese Witherspoon.

„Bob a fost un artist unic, în fața și în spatele camerei. Sundance a dat cinematografiei americane ceva irepetabil și durabil”, a mărturisit regizorul Martin Scorsese.