Stația de repompare Filești, care asigură alimentarea cu apă pentru aprox. jumătate din orașul Galați de aproximativ 50 de ani, se află pentru prima dată în modernizare integrală, grație uneia dintre cele mai mari investiții cu fonduri europene, „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”, ce vizează înlocuirea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, incluzând lucrări atât la construcții cât și la instalațiile hidraulice.

Investiția de la Stația de repompare Filești este de mare anvergură și presupune lucrări foarte complexe, motiv pentru care acestea au fost etapizate. Pentru anul 2022 erau programate: finalizarea lucrărilor la rezervorul nr.2, începerea lucrărilor la rezervorul nr.1, finalizarea lucrărilor la conductele magistrale și instalațiile hidraulice pe partea de aspirație a Stației Filești.

Până în acest moment s-a finalizat și pus în funcțiune rezervorul nr.2 (15.000mc), iar la rezervorul nr.1 (15.000mc), lucrările sunt în curs de executie, fiind finalizate în proporție de aproximativ 65%.În luna februarie 2022 a demarat cea mai importantă etapă a reabilitării, respectiv înlocuirea conductelor de aspirație Dn1000mm si Dn800mm, a celor 6 noduri hidraulice și a armăturilor de mari dimensiuni, inclusiv a camerelor de vane aferente rezervoarelor de apă.

În luna mai 2022 s-a efectuat cuplarea conductei provizorii executată pentru alimentarea cu apă a rezervoarelor și instalațiilor din Stația Filești, pentru a permite antreprenorului executarea lucrărilor de înlocuire a conductelor și armăturilor, iar în luna iunie s-a executat cuplarea tronsoanelor reabilitate de conductă Dn1000mm si Dn800mm. În luna iunie 2022 s-a executat și cuplarea conductei provizorii Dn 1000mm care să permită constructorului continuarea lucrărilor de înlocuire a conductelor de alimentare a electropompelor din incinta stației. Datorită eforturilor comune ale Operatorului și ale Antreprenorului, lucrările din această etapă s-au finalizat. În scurt timp se va executa cuplarea unor noi conductelor reabilitate în cadrul proiectului. Lucrarea va implica o nouă oprire a stației, care va fi anunțată in timp util clienților afectați. Având în vedere că stadiul lucrărilor este mai avansat față de planificări, ne-am asumat, împreună cu antreprenorul, demararea în cursul acestui an a etapei finale în reabilitarea Stației de repompare Filești: executarea lucrărilor la conductele de refulare și armăturile aferente, lucrări care erau inițial programate pentru anul 2023. În acest fel, până la sfârșitul acestui an se va finaliza reabilitarea integrală a Stației de repompare Filești.” informează Societatea APA CANAL S.A. Galaţi.

Valoarea investiției la acest obiectiv strategic în alimentarea cu apă a municipiului Galați este de aproximativ 15.000.000 lei, fără TVA.

