Președintele României, Nicușor Dan, a făcut joi un bilanț al primelor 100 de zile de mandat și a declarat că își acordă nota 7-8 pentru activitatea de până acum. Șeful statului a subliniat că a fost o perioadă marcată de provocări majore, de la formarea unui guvern stabil până la gestionarea deficitului bugetar.

„Am avut o provocare cu formarea unui guvern care să fie stabil. Asta s-a întâmplat, după care am avut o provocare cu deficitul. Și, din fericire, până acum lucrurile sunt sub control. România și-a păstrat statutul de recomandat investitorilor după cele două evaluări ale agențiilor de rating. Asta e lucrul important”, a explicat Nicușor Dan, la Antena 1.

Președintele a menționat și activitatea sa pe plan extern, pe care o consideră consistentă și necesară. A participat la numeroase reuniuni și discuții bilaterale, pentru a transmite clar direcția României după anularea alegerilor și pentru a arăta partenerilor europeni stabilitatea politică de la București.

Întrebat ce ar fi făcut diferit, Nicușor Dan a admis că mereu există posibilitatea ca lucrurile să fie realizate într-o altă ordine. „Tot timpul te gândești că ai fi putut să faci lucrurile într-o altă ordine. Dar, una peste alta, eu cred că astea au fost obiectivele și ele au fost atinse”, a spus șeful statului.

Declarațiile vin în contextul în care coaliția de guvernare se confruntă cu dezbateri aprinse în Parlament, dar președintele insistă că echilibrul politic și stabilitatea economică au fost menținute.

Astfel, după primele 100 de zile de mandat, Nicușor Dan și-a asumat o evaluare exigentă, dar pozitivă, subliniind că prioritățile au fost atinse și că România a rămas pe direcția corectă atât în plan intern, cât și pe scena internațională.

Sursa: Newsinn