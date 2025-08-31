Nicușor Dan a fost primit la Chișinău de către Maia Sandu. Președintele și-a întrerupt vacanța pentru a sărbători Ziua Limbii Române, alături de omologul său din Republica Moldova. Aceasta este cea de-a treia vizită a lui Nicușor Dan de când și-a început mandatul.

Președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au fost prezenți duminică în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde au participat la evenimentul „Marea Dictare Națională”.

„Limba română este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi”, a declarat Nicușor Dan, alături de președinta Republicii Moldova.

„Sunt deosebit de onorat să fiu împreună cu dumneavoastră aici. Mulțumesc, doamna președinte, pentru invitație. Știți că începând din 2011 această zi este celebrată şi în România, Ziua Limbii Române, în mod oficial, şi poate n-ar fi rău să copiem şi Marea Dictare Națională. Am putea să începem cu clasa politică, de exemplu”, a afirmat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan si Maia Sandu, la evenimentul „Marea Dictare Națională” din Chișinău

Cu această ocazie, Nicușor Dan a subliniat importanța limbii române ca element definitoriu al identității și culturii comune:

„România și Moldova sunt țării care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă și este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe alții astfel încât aceste două țări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toți”, a adăugat Nicușor Dan.

„Redevenind serioși, vă mărturisesc că sunt foarte emoționat pentru că, aşa cum spunea doamna președinte, eu tot timpul am considerat limba română un dar. M-am născut, am vorbit limba română, am făcut şcoala în limba română şi dumneavoastră, în opinia mea, aţi dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care aţi dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă şi această identitate. Şi acum din nou sunteți, în opinia mea, un exemplu pentru Europa şi pentru lumea întreagă, pentru modul în care încercați să apărați democrația în faţa acelorași tipuri de presiuni care vin din aceeași parte şi dovediți prin asta că sunteți mai europeni decât europenii şi că locul dumneavoastră este în Uniunea Europeană”, a subliniat Nicuşor Dan.

Evenimentul „Marea Dictare Națională” reunește anual mii de participanți pasionați de limba română și promovează cultura și identitatea comună a românilor de pe ambele maluri ale Prutului.

